Per non sbagliare Elezioni Regione Lombardia. Come si vota Le votazioni si svolgono dalle ore 7 alle ore 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato dalle ore 14 del giorno seguente, terminate le operazioni di spoglio che riguardano il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Domenica 4 marzo 2018 hanno luogo le elezioni per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia, oltre che del Lazio, contestualmente alle elezioni per il Parlamento italiano.Il territorio della Regione Lombardia è stato ripartito in circoscrizioni elettorali che corrispondono ai territori delle Province lombarde alla data del 1° gennaio 2012. Si vota per la città capoluogo e per la sua provincia.I seggi sono 80, di cui 79 competono alle singole circoscrizioni mentre 1 è assegnato al Presidente di regione. I seggi della Regione Lombardia sono stati così ripartiti, sulla base di un decreto emesso dal Prefetto di Milano l'8 gennaio 2018:Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione sono contestuali e avvengono in un'L'elettore può decidere di votarenei seguenti modi:votare un candidato alla carica di Presidente della Regione;votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate (il cosiddetto);per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In questo caso si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.E’ prevista l’alternanza di genere nelle liste provinciali plurinominali: queste devono essere composte da candidati di entrambi i sessi debitamente alternati per posizione. Inoltre, in ciascuna lista provinciale i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60% del totale.Per garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio, dovrà obbligatoriamente entrare a far parte del Consiglio regionale almeno un rappresentante di ciascun territorio provinciale, coincidente con le circoscrizioni provinciali esistenti alla data dell’ 1 gennaio 2012 (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi.La soglia di sbarramento per le liste è fissata al 3% del totale regionale dei voti, sempre che non siano collegate ad un candidato presidente che non abbia raggiunto il 5% dei voti.