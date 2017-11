Elezioni Sicilia, come si vota e l'attribuzione dei seggi Si vota nella sola giornata di domenica 5 novembre dalle 8 alle 22, mentre le operazioni di spoglio avranno inizio lunedì 6 novembre a partire dalle 8 nelle 5.304 sezioni elettorali allestite nell'Isola

Sono quattro milioni e 600mila i siciliani chiamati alle urne domenica 5 novembre per le elezioni per il Presidente della Regione e dell’Assemblea della Regione Siciliana.Le votazioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 e le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 8 di lunedì 6 novembre.1) il Presidente della Regione siciliana;2) l’Assemblea regionale siciliana. La legge costituzionale n. 3 del 2013 ha fissato in 70 il numero dei componenti dell’Assemblea regionale, prima pari a 90. Essa dura in carica per 5 anni.I cittadini riceveranno una unica scheda gialla in cui sono presenti i simboli delle liste provinciali che si sono presentate e potranno segnare una “x” sulla lista ed esprimere una preferenza per il proprio candidato. Sulla destra poi è presente l’area dedicata al candidato alla presidenza della Regione. L’elettore potrà scegliere se segnare la “x” sul nome del candidato, sulla sua lista collegata o su entrambi.E' prevista la possibilità di esprimere voto disgiunto: l’elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro.Nel caso in cui l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votataLe elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale sono contestuali. Entrambe sono a suffragio universale e diretto.Le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 ("Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana") e successive modificheIl collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale; per l'elezione dell'Assemblea il territorio della Regione è ripartito in un numero di circoscrizioni pari al numero delle province regionali. L'ambito territoriale di ciascuna circoscrizione coincide con il territorio provinciale.E' proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validiAvviene con sistema proporzionale con correttivo maggioritario Dei 70 seggi dell'Assemblea siciliana: 62 sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali; uno al Presidente di regione; uno al capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata; i restanti, fino ad un massimo di 6, ai candidati della lista regionale del Presidente eletto. Casi particolari sono disciplinati dalla legge elettorale regionale.Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5% del totale regionale dei voti.In ogni lista regionale i candidati (dopo il capolista) devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne. In ogni lista provinciale il numero di candidati dello stesso sesso non può eccedere i due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio.