Sicilia Elezioni comunali a Corleone, bassa affluenza alle urne. Pascucci ha votato Si vota anche a Palazzo Adriano. Entrambi i Comuni sono stati sciolti per mafia e commissariati

Maurizio Pascucci

Bassa l'affluenza per le elezioni comunali a Corleone. A mezzogiorno l'affluenza si è fermata al 10,96%. In mattinata si è già recato alle urne Maurizio Pascucci, il candidato del Movimento 5 stelle sconfessato dal leader Luigi Di Maio dopo aver postato una sua foto con un nipote del boss mafioso Bernardo Provenzano.​Luigi Di Maio ne ha annunciato l'espulsione dal movimento e ha detto che ritirerà il simbolo nel caso di elezione di candidati in Consiglio comunale.Si vota anche nel Comune di Palazzo Adrano, pure in provincia di Palermo. Entrambi i Comuni sono stati sciolti per mafia e commissariati.