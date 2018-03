Francia: gli italiani si sentono abbandonati dall'Ue Elezioni, esultano gli euroscettici: Le Pen si congratula con Salvini, Farage con il M5S

Condividi

La progression spectaculaire et l'arrivée en tête de la coalition de La Ligue emmenée par notre allié et ami @matteosalvinimi est une nouvelle étape du réveil des peuples !

Chaleureuses félicitations ! 👏🏻 MLP#Elezioni2018 #Italie🇮🇹 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 5 marzo 2018

Congratulations to my colleagues in the European Parliament @Mov5Stelle for topping the poll tonight. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 5 marzo 2018

L'impennata di partiti populisti nelle elezioni in Italia mostra la misura in cui il Paese, in prima linea nella crisi migratoria, "si senta abbandonato dall'Europa": questa la 'lettura' dei risultati elettorali in Italia da parte del ministro francese per gli affari europei. L'Italia "è un Paese che ha affrontato il più grande afflusso di migranti nella sua storia e si è sentito solo, abbandonato da parte dell'Unione Europea", ha detto il ministro Nathalie Loiseau alla radio France Info. "È sorprendente come questo Paese, uno dei membri fondatori dell'Unione europea, sia in preda alla delusione per l'Europa".Â"La spettacolare ascesa e l'arrivo in cima alla coalizione della Lega guidata dal nostro alleato e amico Matteo Salvini è una nuova tappa del risveglio dei popoli! Congratulazioni!". Lo scrive su Twitter la leader di Front National Marine Le Pen commentando il risultato della Lega Nord alle elezioni politiche."Congratulations/congratulazioni a Matteo Salvini!!!". Così su twitter, sia in inglese che in italiano, il leader olandese anti-ue del pvv Geert Wilders fa i complimenti al leader della Lega dopo il risultato elettorale. Lega e Pvv fanno parte dello stesso gruppo politico all'Europarlamento.ÂUno dei primi a commentare i risultati del voto italiano è stato Nigel Farage, eurodeputato e fino al 2016 leader dello Ukip, che nella notte si è complimentato con il Movimento 5 Stelle: "Congratulazioni ai miei colleghi nel Parlamento europeo @Mo5Stelle per essere in cima ai sondaggi stasera", si legge in un tweet.Poi l'ex leader dell'Ukip è intervenuto nuovamente: "Congratulazioni ai nostri colleghi del Movimento Cinque Stelle nel gruppo Efdd per essere primo partito in Italia", ha detto Farage che ha parlato di "enorme impennata per i partiti euroscettici e anti-establishment in Italia"."La politica della immigrazione sbagliata dell'Unione europea sta portando a un enorme risentimento e segnerà la sua fine", aggiunge.Â"Il risultato definitivo delle elezioni non è ancora arrivato. L'Italia è un paese profondamente amico e partner e ci auguriamo un governo stabile per il benessere del paese e dell'Europa".  È quanto ha detto il portavoce di Angela Merkel Steffen Seibert, rispondendo alla domanda se la cancelliera sia preoccupata che l'esito del voto italiano possa rallentare le riforme in Europa.