Il voto del 4 marzo Elezioni, i 5 errori da non commettere al seggio

Non fotografare la scheda, non staccare il tagliando antifrode, non mettere la scheda nell'urna, controllare la data di scadenza del documento di identità, restituire la matita dopo aver votato.Sono molti gli errori che gli elettori non dovranno commettere domani al seggio per non mettere a rischio la validità del loro voto e, almeno in un caso, non incorrere in guai con la giustizia.Una delle novità principali delle elezioni 2018 riguarda le schede elettorali. Per impedire il voto di scambio, le schede sono dotate di un bollino anti-frode rimovibile con stampato un codice alfanumerico che sarà annotato al momento dell'identificazione dell'elettore. Le schede (di colore rosa per la Camera e giallo per il Senato) dovranno essere restituite dall'elettore una volta espresso il voto. A quel punto il presidente del seggio verificherà la corrispondenza del codice con quello annotato al momento della consegna della scheda e quindi (dopo aver staccato il tagliando) la inserirà nell'urna. Gli elettori quindi non dovranno compiere due errori: porre la scheda nell'urna e staccare l'appendice con il numero identificativo, pena l'annullamento della scheda e quindi del voto.Sempre per evitare il pericolo del voto di scambio è inoltre vietato fotografare la scheda nella cabina elettorale. Pochi giorni fa la Cassazione ha condannato in via definitiva a una pena pecuniaria di 15 mila euro, un fiorentino di 77 anni che aveva fotografato la sua scheda nelle elezioni politiche del 2013.Per la Camera e il Senato, il voto si potrà esprimere ponendo un segno sulla lista preferita o sul nome del candidato uninominale prescelto. Oppure con un segno sia sul nome del candidato uninominale sia su una delle liste a questo collegate. Non è invece previsto (ed è quindi questo un altro degli errori da evitare) il voto disgiunto, cioè votare un candidato uninominale e una lista collegata a un altro candidato uninominale. E' vietato anche scrivere sulla scheda il nome dei candidati o qualsiasi altra indicazione.Un altro errore da non commettere è recarsi al seggio senza la tessera elettorale o con un documento di identità non valido. Chi ha smarrito la propria tessera può chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine domenica saranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto.Tra gli errori da non fare c'è anche quello di uscire dal seggio senza aver riconsegnato la matita copiativa al presidente o agli scrutatori.