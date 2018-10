Germania Elezioni in Baviera, Seehofer non fa autocritica. Il voto pesa su Grosse Koalition al governo La Csu scivola al 37,3%, l'Spd precipita al 9,5%, i Verdi sfondano al 17,8, i Freie Waehler conquistano l'11,6%, l'ultradestra di Afd conquista il 10,7%.

Le urne provocano l'atteso terremoto in Baviera, dove i cristiano-sociali di Horst Seehofer perdono la maggioranza assoluta, crollando al 37,3%. Sfondano i Verdi, che diventano la seconda forza del Land, mentre è drammatico il tonfo per i socialdemocratici, spodestati proprio dagli ecologisti. Anche nel sud della Germania infine avanza l'ultradestra, con l'ingresso nel parlamento regionale di Alternative fuer Deutschland, che conquista sì le due cifre ma non i risultati clamorosi che sperava.



Spd,voto pesa su Grosse Koalition,conseguenze

Questo terremoto politico locale rischia di propagarsi a Berlino. Il segretario generale dell'Spd Lars Klingbeil vede nei risultati delle urne bavaresi un "chiaro segnale" che pesa fortemente sulla Grosse Koalition. Dopo il voto di ieri dovranno esserci delle "conseguenze", ha aggiunto parlando alla tv Ard. Lo stile del governo comporta che la gente si allontani dall'Spd e dall'Unione, nell'analisi di Klingbeil. "Dobbiamo ammettere - questo è il chiaro segnale arrivato ieri -che la situazione è difficile e per questo adesso dobbiamo avereun nuovo stile di governo nella Grosse Koalition", ha commentato.



Il futuro della Grosse Koalition si deciderà "nei prossimi mesi": ha detto la leader dell'Spd, Andrea Nahles, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa a Berlino. "Non sono all'ordine del giorno delle linee rosse" ha proseguito la capogruppo del partito socialdemocratico in Parlamento, "ma ci stiamo chiedendo come agire in modo efficace dentro questo governo".



Per le prossime elezioni in Assia, il 28 ottobre, Nahles si augura un cambio dell'attuale coalizione Cdu-Verdi. "La brutta immagine del governo ha anche comportato che temi importanti per noi e per i cittadini non siano stati portati avanti e questo è stato parte del problema", ha continuato la leader del partito."Le decisioni sulle persone della Csu devono essere prese dalla Csu" e comunque "come ho già detto più volte lo stile generale del lavoro insieme nel governo deve cambiare". "Il nostro risultato in Baviera fa ancora incredibilmente male", ha aggiunto la candidata di punta sconfitta dell'Spd nel Landbavarese, Natascha Kohnen.



Seehofer non fa autocritica

Non affronto neppure oggi alcunadiscussione su di me". Ha detto Horst Seehofer, leader dellaCsu e ministro dell'Interno tedesco, prima della seduta delpresidio del partito a Monaco, dove si discuteranno gli esiti delle elezioni in Baviera. L'analisi degli sconfitti (anche isocialdemocratici hanno dimezzato i loro consensi) è che a pesare sul collasso dei grandi partiti siano state le liti a Berlino, provocate proprio da Seehofer, che ha mandato in crisi il governo due volte in pochi mesi.