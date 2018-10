Germania Elezioni in Baviera, exit poll: crollo della Csu, i Verdi sono secondo partito L'Unione cristiano sociale al 35,5% (47,7% nel 2013) perde la maggioranza assoluta. La Afd conquista l'11%

Alle elezioni bavaresi, la Csu è prima, ma crolla al 35,5% (47,7% nel 2013) e perde la maggioranza assoluta, stando agli exit poll delle 18 divulgati da Ard.

Trionfano i Verdi con il 18,5% (8,6% nel 2013). Ottimo risultato anche per i Freie Waehler 11,5% (9). Precipitano i Socialdemocratici con il 10% (20,6%). Alternative fuer Deutschland, che non era ancora rappresentata nel parlamento regionale conquista l'11%. I liberali raggiungono il 5% (3,3) la Linke è fuori con il 3.5 (2,1).

Csu: "Risultato amaro, ma dobbiamo governare. Parleremo con tutti ma non con Afd"

"Un risultato amaro, ma abbiamo unchiaro mandato a governare" ha commentato il segretario generale dell'Unione cristiano sociale, parlando alla tv Ard, subito dopo gli exit poll. "Parleremo con tutti i partiti. Non tratteremo con Afd" ha poi detto il candidato presidente in Baviera, Markus Soeder. Soeder ha anche affermato che "le liti non hanno aiutato" e che bisogna adesso andare avanti "con spirito costruttivo e maggiore ottimismo".



Seehofer non ha intenzione di dimettersi

Horst Seehofer manterrà i suoi incarichi nonostante i risultati delle elezio i bavaresi."Ovviamente continuerò a portare avanti la mia responsabilità",ha affermato il leader dei cristiano sociali, ministro dell'Interno del governo Merkel, commentando gli esiti del voto. Nell'analisi generale dei partiti, le liti nel governo - provocate proprio da Seehofer - hanno danneggiato la Csu e l'Spd in Baviera



Verdi: risultato storico, chi segue la destra perde

"Un risultato storico". Così la candidata dei Verdi Katharina Schulze, commentando l'ottimo risultato del suo partito, stando alle proiezioni. "Chi corre dietro alla destra, perde. Al contrario, chi sostiene la libertà, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, vince", ha aggiunto la presidente nazionale Annalena Baerbock.

Weidel (Afd): chi ha votato per noi dice via Merkel

"Chi oggi ha votato Afd ha anche detto che Merkel deve andare via" ha detto Alice Weidel, leader di Afd, commentando le proiezioni, stando alle quali Afd ha raggiunto il 10,9%. "Liberate la strada per le nuove elezioni", ha anche detto. In realtà il clima nel partito, entrato nel parlamento regionale con un risultato a due cifre, non è entusiastico, dal momento che Afd sperava di ottenere di più.



Klingbeil (Spd): sconfitta dura, Berlino colga il segnale

"I partiti di governo, che sono responsabili qui a Berlino, non hanno fatto una buona performance negli ultimi mesi, ci sono state molte polemiche". Così il segretario generale dell'Spd, Lars Klingbeil, commentando la debacle dei socialdemocratici e della Csu, alleata della Cdu di Angela Merkel. "Spero che tutti qui a Berlino comprendano questo segnale", ha aggiunto parlando di una "sconfitta molto dura".