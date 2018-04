Regionali Elezioni in Friuli Venezia Giulia: ha votato il 49,63%. Spoglio dalle 8 di lunedì Quattro i candidati presidente: Massimiliano Fedriga, del centrodestra, Sergio Bolzonello, del centrosinistra, Alessandro Fraleoni Morgera, del M5s e Sergio Cecotti del Patto per l'Autonomia

È del 49,63% il dato dell'affluenza alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto il sito della Regione, relativo a 1.368 sezioni su 1.369. Si sono recati alle urne 549.069 elettori su un totale di 1.107.415 aventi diritto. Urne chiuse alle 23. Domattina lo spoglio dalle 8.L'affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine, dove ha votato il 52,56% degli aventi diritto. Seguono Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90%).Quattro i candidati presidente della Regione: Massimiliano Fedriga, 37 anni, leghista sostenuto dal centrodestra; Sergio Bolzonello, 58 anni, della coalizione di centrosinistra; Alessandro Fraleoni Morgera, 48 anni, del Movimento 5 stelle; Sergio Cecotti, 61 anni, del Patto per l'Autonomia. Oltre 400 i candidati che puntano a un posto nella nuova assemblea nel palazzo di piazza Oberdan a Trieste, schierati nelle liste di 11 forze politiche. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia/Alleanza nazionale, Autonomia responsabile e Progetto Fvg supportano Fedriga, M5s è l'unica lista per Fraleoni Morgera, mentre Cittadini, Slovenska Skupnost, Pd e Open sinistra Fvg sono con Bolzonello. Infine una sola lista anche per Cecotti, quella denominata Patto per l'Autonomia.La legge elettorale regionale prevede che 2 dei 49 posti complessivi nella nuova assemblea vengano assegnati al presidente eletto e al secondo arrivato. Due dei quattro presidenti in corsa resteranno quindi esclusi.Oltre alle elezioni regionali si sono rinnovate anche le amministrazioni di 19 comuni, di cui due - Udine e Sacile (Pordenone) - con oltre 15 mila abitanti. Gli elettori di quattro comuni si sono espressi inoltre su due referendum consultivi per la costituzione di due nuovi municipi: quello di Aquileia, che nascerebbe dalla fusione di Aquileia e Terzo di Aquileia, e quello di Villa Raveo, dalla fusione di Raveo e Villa Santina. Le ultime consultazioni regionali risalgono al 21-22 aprile 2013: dell'1.099.334 di aventi diritto al voto, si erano recati alle urne in 554.943, pari al 50,48%.