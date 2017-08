I risultati ufficiali Elezioni in Kenya: Uhury Kenyatta confermato presidente, esplode la rabbia nelle zone pro Odinga

Dopo giorni di attesa e di scontri la Commissione Elettorale del Kenya ha ufficializzato i risultati delle elezioni presidenziali dell'8 agosto: il presidente uscente - Uhury Kenyatta, figlio del padre della patria Jomo Kenyatta - è stato rieletto con il 54,3% dei voti. Ha perso per la quarta volta Raila Odinga, che si è fermato al 44,7% e ancora prima dei risultati ufficiali aveva denunciato brogli informatici per ritoccare i voti. In varie parti della capitale Nairobi ci sono state proteste, copertoni bruciati, saccheggi e lancio di pietre. A Kisumi sarebbero stati uditi degli spari.Kenyatta, al suo secondo mandato, ha chiesto unità nazionale: "I cittadini hanno visto cos'è stata la violenza nel 2007, non credo che nessuno voglia replicare quella situazione". All'epoca erano morte 1100 persone.Erano giorni che Odinga parlava di voto truccato: "una presa in giro", aveva detto, facendo scoppiare gli scontri. Ancora: per uno dei leader della protesta contestare i risultati in tribunale "non è un'opzione valida, ci siamo già passati, non lo faremo".A Nairobi centinaia di poliziotti in assetto antisommossa sono schierati in strada, per arginare eventuali proteste e scontri di massa. Al momento sembrano esserci solo focolai nelle zone dove i pro-Odinga sono in maggioranza, come nella bidonville di Kibera.