Si vota per la sesta volta dall'indipendenza Elezioni in Kenya: tensione e attesa per i risultati ufficiali. Opposizione rivendica la vittoria

La commissione elettorale del Kenya sarebbe pronta ad ufficializzare i risultati delle presidenziali, scrive il quotidiano Daily Nation a giudicare dal numero di auto blu e staff di sicurezza che sta arrivando al quartier generale.La Commissione ha dichiarato che le rivendicazioni avanzate dall'opposizione sulla vittoria del suo candidato presidenziale, Raila Odinga, potrebbero essere giudicate illegali. I sostenitori di Odinga, infatti, hanno reso pubblici dei dati che mostrano il leader dell'opposizione in vantaggio rispettoad Uhuru Kenyatta, l'attuale presidente, in testa secondo gli ultimi dati diffusi (lo scrutinio del 97% delle schede). In più Odinga ha affermato che il sistema elettronico usato dalla commissione è stato hackerato e che il Kenya sarà testimone del più grande "furto di voti" nella storia del Paese, alimentando le tensioni.La commissione elettorale è l'unica istituzione autorizzata al conteggio dei voti, come ha spiegato il suo presidente, Wafula Chebukati, accusando l'opposizione di aver sbagliato i conti, facendo elementari errori matematici. e provocando proteste e violenze. A Mathare, ad esempio, uno slum di Nairobi, in molti sono corsi in strada per manifestare al grido di "Uhuro se ne deve andare".Nonostante osservatori internazionali e locali abbiano assicurato che le elezioni si siano svolte in maniera libera e regolare, resta la paura che, una volta annunciato il vincitore, si possa ripetere quanto accaduto nelle elezioni del 2007, quando circa 1100 persone morirono negli scontri di protesta per la sconfitta di Odinga, considerata ingiusta e frutto di brogli elettorali. I risultati dovrebbero essereannunciati entro stasera.