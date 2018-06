Presidenziali e politiche Elezioni in Turchia, Erdogan rivendica la "vittoria della democrazia" Il leader dell'opposizione Ince contesta i dati e parla di brogli

"Abbiamo dato a tutti una lezione di democrazia. Nessuno si azzardi a danneggiare la democrazia gettando ombre su questo risultato elettorale, per nascondere il proprio fallimento": cosi' il presidente Recep Tayyip Erdogan, ad Ankara, da dove ha seguito lo spoglio delle schede che lo ha visto trionfare al primo turno e riconfermato alla poltrona di presidente con più del 52% di voti.Erdogan rivendica una vittoria che ancora non è ufficiale e risponde all'opposizione che già ha accusato il presidente uscente di brogli, affermando che lo spoglio non sarebbe giunto al 95%, ma sarebbe ancora fermo al 37%.Muharrem Ince, principale sfidante del presidente Recep Tayyip Erdogan, contesta i risultati che, a scrutinio quasi concluso, attribuiscono al presidente uscente Erdogan la vittoria nelle elezioni con quasi il 53%. In un tweet, Ince ha parlato di "manipolazioni" del voto da parte dell'agenzia statale Anadolu, che diffonde i risultati. Quando secondo il candidato del Chp lo scrutinio era ancora la 37%, Anadolu avrebbe dato i risultati dell'85% delle schede votate.Molto vicino alla soglia di sbarramento del 10% è il filo-curdo HDP, dato al 9,4%. Se dovesse superarla, potrebbe mettere a rischio la maggioranza assoluta di Erdogan. Al 20,5% è invece il socialdemocratico CHP, molto sotto la performance del suo candidato presidente Muharrem Ince, mentre il buon partito della nazionalista meral Aksener - in coalizione con il CHP - è al 9,5%.È ancora in stato di fermo la cittadina italiana bloccata oggi dalla polizia turca a Batman, nel sud-est a maggioranza curda del paese, dove era giunta come osservatrice elettorale per il partito filo-curdo HDP. Lo confermano fonti locali, che identificano la donna come Christina Cartafesta. Le autorità italiane in turchia seguono il caso.