Presidenziali Elezioni in Venezuela, un voto boicottato dalle opposizioni

I venezuelani alle urne per eleggere un nuovo presidente, in un clima di proteste e boicottaggio in un Paese che attraversa la peggiore crisi della sua storia. Poichè l'opposizione non si presenta alle urne e ha chiesto il boicottaggio del voto, sarà una corsa a tre tra il presidente in carica, Nicolas Maduro, accusato di portare avanti un regime autoritario; l'ultraliberista Henri Falcon che promette di riaprire il Venezuela al mondo e il pastore evangelico di origine italiana Javier Bertucci che combatte per i diritti degli ultimi.Il vincitore erediterà un Paese nel mezzo di una profonda crisi economica e sociale, con milioni di persone che soffrono di carenza di cibo e medicinali, iperinflazione e crescente insicurezza. I rappresentanti di dieci Paesi dell'America Latina insieme a Spagna e Stati Uniti hanno ribadito la loro "condanna del regime autoritario" attualmente istituito da Nicolas Maduro.Si vota a partire dalle 06 ora locale, le 12 in Italia. Quasi tutti i sondaggi danno un pareggio tra Maduro e Falcon, ma l'alta astensione dovrebbe favorire il presidente perchè lo 'chavismo' ha uno zoccolo duro nell'elettorato pari al 25%.