Elezioni provinciali in Trentino Alto Adige. Si vota a Bolzano e a Trento Urne aperte fino alle 21 a Bolzano e fino alle 22 a Trento

Urne aperte nelle due province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo dei rispettivi Consigli provinciali. In Trentino i seggi aprono alle 6 e si vota, completate le operazioni preliminari, fino alle 22. In Alto Adige dalle 7 alle 21.In ciascuna provincia si eleggono 35 consiglieri provinciali. In Trentino viene anche eletto direttamente il presidente della Provincia, mentre in Alto Adige l'elezione del governatore spetta ai consiglieri eletti.I consiglieri di entrambe le province compongono inoltre il Consiglio regionale, la cui presidenza va a turno, per metà mandato, ai governatori delle due Province.In Trentino gli elettori chiamati alle urne sono 429.769 e in Alto Adige gli aventi diritto al voto sono in totale 417.968.Lo scrutinio in Trentino verrà effettuato da domani alle 7,mentre in Alto Adige è previsto stasera, non appena terminate le operazioni di voto.Sono 11 i candidati alla presidenza della provincia autonoma di Trento. Ugo Rossi, presidente uscente, ha perso le liste che lo avevano sostenuto cinque anni fa, a partire dal Partito Democratico. Rossi si ricandida ma corre da solo sotto il simbolo del Patt, il Partito Autonomista Trentino Tirolese. I dem invece si presentano alle elezioni con l'ex senatore Giorgio Tonini. Filippo Degasperi è il candidato del Movimento 5 stelle, già consigliere regionale e provinciale. Il centrodestra si presenta compatto con la candidatura di Maurizio Fugatti, leghista della prima ora, veronese di nascita ma da sempre trapiantato nel Trentino meridionale. Attualmente sottosegretario alla Salute nel governo gialloverde, Fugatti ha concluso il tour elettorale insieme al leader del Carroccio Matteo Salvini.In campo la Svp che per oltre 70 anni ha governato con maggioranze quasi bulgare, ma per quanto riguarda questa tornata elettorale potrebbero esserci sorprese. E' Arno Kompatscher, il successore dello storico presidente Luis Durnwalder, a dover contenere la spinta all'interno del mondo dell'elettorato di lingua tedesca, proveniente da nuove forze come i Freiheitlichen del Partito della libertà di ispirazione austriaca, già presente con il 17,9% in consiglio e che in queste elezioni può contare sul sostegno del vicecancelliere austriaco Heinz Christian Strache e del leader dei "falchi" di Vienna Norbert Hofer. In forte crescita anche la lista di Koellensberger in quota M5S. Ago della bilancia l'elettorato italiano a cui puntano, oltre a Svp e Verdi, anche il Pd, Forza Italia, Noi per l'Alto Adige, Sinistra Unita, Alto Adige nel Cuore Fratelli d'Italia uniti, Lega, CasaPound e Movimento 5 stelle. Attualmente Svp è alleato del Pd.