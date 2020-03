POLITICA

2020/03/01 08:47

Camera dei deputati Elezioni suppletive, urne aperte a Roma centro. Sette in corsa per il seggio di Gentiloni Sono 186.234 gli iscritti al voto per assegnare il seggio lasciato libero dall'ex premier dopo la sua nomina a Commissario europeo. Urne aperte fino alle ore 23

Suppletive Napoli: Ruotolo eletto senatore con il 48,45%. Bassa l'affluenza, al 10%



Sono 186.234 gli iscritti al voto nelle 218 sezioni della circoscrizione elettorale del centro storico di Roma, che comprende i rioni Monti, Campo Marzio, Trevi, Esquilino, Celio, Testaccio, Trastevere, Prati, Trionfale e Flaminio. Urne aperte fino alle ore 23.



La sfida è tra 7 candidati: il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (sostenuto da Pd, Italia Viva, Sinistra Italiana ed Articolo 1); l'ex deputato e già assessore in Campidoglio Maurizio Leo (appoggiato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia ed Udc); Rossella Rendina del M5s; la ginecologa Elisabetta Canitano di Potere al Popolo; l'ex deputato Marco Rizzo del Partito Comunista; Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia e Luca Maria Lo Muzio per gli europeisti di Volt.

