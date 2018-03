#Elezioni 2018 Exit poll: M5s primo partito, Pd in calo, Centrodestra prima coalizione Affluenza al 71% circa alle 23 per le politiche

Condividi

Chiuse le urne per le elezioni politiche e le regionali in Lombardia e nel Lazio. In base agli exit poll, il Movimento 5 Stelle è il partito più votato, mentre la prima coalizioe è quella del Centrodestra. In calo il Partito democratico.