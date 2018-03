#4marzo #Elezioni2018, anche Google celebra con un Doodle il voto dell'Italia 46 milioni di Italiani chiamati alle urne: per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum'. Errori nelle schede a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano ne saranno ristampate 200mila. In Lombardia e nel Lazio si vota anche per le elezioni regionali

Un'urna con il tricolore al posto della seconda "G": anche Google ricorda che per la democrazia italiana è giorno di seggi e schede elettorali. Lo fa alla sua maniera, con un Doodle che compare nella pagina di partenza del celebre motore di ricerca.Seggi aperti, si vota. Al termine di una lunga campagna elettorale è arrivato il giorno della verità: oggi gli Italiani eleggono i propri rappresentanti in Parlamento.Urne aperte fino alle 23 per permettere ai 46.604.925 italiani aventi diritto al voto di esprimere le proprie preferenze per il rinnovo della Camera. Meno numeroso il corpo elettorale per quanto riguarda il Senato, in quanto l'età minima richiesta per il voto è fissata in 25 anni: sono 42.871.428.Gli elettori della circoscrizione Estero, che hanno già votato per corrispondenza, sulla base dei dati dell'elenco definitivo, sono per la Camera 4.177.725 e per il Senato 3.791.774. Eleggeranno, rispettivamente, 12 deputati e 6 senatori.Gli elettori di Lombardia e Lazio sono chiamati ad eleggere domenica 4 marzo, contestualmente al voto per le politiche, anche il Consiglio regionale e il presidente della Regione. Lo spoglio comincerà alle 14 di lunedì 5.