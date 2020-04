La lotta alla pandemia Elisabetta II: se rimarremo uniti vinceremo noi Storico discorso della regina ai britannici

"Siamo in un momento che so essere sempre più difficile per la vita del nostro Paese, un momento di sconvolgimento, che ha portato dolore ad alcuni, difficoltà economiche a molti e ad enormi cambiamenti nella vita di tutti".Queste le parole pronunciate in apertura del suo discorso alla nazione - il quarto in 68 anni di regno - di Elisabetta II, che si è rivolta al popolo britannico con un messaggio in tv per parlare dell'emergenza coronavirus."Questa volta ci uniamo a tutte le nazioni del mondo in una sfida comune, usando i grandi progressi della scienza e la nostra istintiva compassione per guarire", ha aggiunto. E poi: "Se restiamo determinati e uniti vinceremo noi". Elisabetta ha espresso parole di vivo ringraziamento per gli operatori della sanità, "quello che fanno è altamente apprezzato"."Spero che nei prossimi anni tutti potranno essere orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida. E coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati più forti di qualsiasi altro, che le qualità dell'autodisciplina, della cortese determinazione e della comprensione reciproca ancora caratterizzano questo Paese", ha sottolineato la regina."Nel Commonwealth e in tutto il mondo abbiamo visto storie commoventi di gente che aiuta gli altri, consegnando pacchi di cibo e medicine, controllando i vicini o convertendo le imprese per aiutare i soccorsi". Ma è anche, ha sottolineato, il momento della riflessione: "Sebbene l'autoisolamento possa a volte essere duro, molte persone di tutte le fedi o di nessuna stanno scoprendo che rappresenta un'occasione per rallentare, fare una pausa e riflettere, in preghiera o in meditazione".Elisabetta ha quindi detto di ricordare l'intervento che pronunciò da ragazzina nel 1940, insieme con la sorella principessa Margaret. Si trattò in quel caso del suo primo discorso. "Da bambine, parlammo qui a Windsor ai bambini che erano stati evacuati dalle loro case e mandati via, per la loro sicurezza. Oggi, di nuovo, molte persone sentiranno un doloroso senso di separazione dai loro cari. Ma ora, e poi, sappiamo, nel profondo, che è la cosa giusta da fare", ha detto la monarca. Grazie "a quanti di voi restano in casa", ha poi detto."Torneranno giorni migliori". La regina ha concluso con un tono di ottimismo i quattro minuti del suo discorso alla nazione. "Saremo di nuovo con i nostri amici, saremo di nuovo con le nostre famiglie, ci incontreremo di nuovo", ha detto la sovrana 93enne. Di seguito l'intervento integrale della regina: