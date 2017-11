Maroni: "Gentiloni molto arrabbiato con la Spagna" Ema, la Spagna aveva dato l'ok a Milano, poi il voltafaccia "Sarebbe stato opportuno fare i calci di rigore, convocare Milano e Amsterdam al tavolo di Bruxelles, fare illustrare i due dossier e dopo l'Europa avrebbe dovuto assumersi le sue responsabilità: sono sicuro che in un confronto fra i due dossier, Milano avrebbe vinto", ha detto il governatore della Lombardia

Il ministro degli Esteri spagnolo Alfonso Dastis aveva promesso al governo italiano l'appoggio di Madrid alla candidatura di Milano per l'Ema, "ma poi la Spagna non ci ha votato". Lo riferiscono all'ANSA fonti vicine al dossier ricordando comunque che alla fine "ha prevalso la sfortuna": "Si è andati al bussolotto sia per l'Ema che per l'Eba. I francesi sono stati fortunati, noi no. Era pareggio per noi come lo era per loro. Ma la costruzione delle alleanze e il lavoro fatto sono stati gli stessi"."Ieri ho sentito Gentiloni che era molto arrabbiato perché dice che la Spagna ha votato per Amsterdam, le rivalità, le ripicche prevalgono sulla strategia. Peccato. Vorrà dire che sosterremo più fortemente la Catalogna nella sua richiesta di autonomia e indipendenza". E' quanto ha ribadito il governatore lombardo tornando sulla vicenda dell'assegnazione della sede di Ema, persa da Milano al sorteggio. "Bisogna saper perdere? Se le regole sono giuste e la partita corretta. Qui c'è stata una scorrettezza. Anzi, un'incapacità dell'Europa di assumersi le sue responsabilità", ha detto Maroni. Secondo il governatore della Lombardia, al posto del sorteggio, "sarebbe stato opportuno fare i calci di rigore, convocare Milano e Amsterdam al tavolo di Bruxelles, fare illustrare i due dossier e dopo l'Europa avrebbe dovuto assumersi le sue responsabilità: sono sicuro che in un confronto fra i due dossier, Milano avrebbe vinto".Le regole per l'assegnazione delle agenzie europee Ema e Eba, compreso il sorteggio finale, "sono state prese dai 27 ministri degli Esteri, non è questo l'indirizzo cui chiedere". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, interpellato a riguardo. Schinas ha anche negato l'esistenza di divisioni nell'Ue. "Oggi - ha detto - non c'è ragione per parlare di scarto Nord-Sud o Est-Ovest".