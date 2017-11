Il sorteggio Sede Ema, Maroni: la sorte non ci ha favorito. Riflettere sul sistema di governo della Commissione L'amarezza del presidente della Regione Lombardia dopo il sorteggio che ha assegnato ad Amsterdam la sede dell'Agenzia europea del farmaco

Condividi

"E' andata come è andata, mi spiace molto perché era un risultato a cui tenevamo ed eravamo pronti. Questo avrebbe dato a Milano, alla Lombardia e all'Italia un ruolo strategico fondamentale. La sorte non ci ha favorito, riprendiamo adesso con la stessa lena e faremo tutto quello che è ed era previsto per investire in questi settori strategici".Così Roberto Maroni, governatore della Lombardia, ha commentato in conferenza stampa l'assegnazione ad Amsterdam per sorteggio - dopo la parità con Milano alla terza votazione - della sede dell'Agenzia europea del farmaco."Una riflessione andrà fatta proprio sul sistema di governo della Commissione Europea, dell'Europa", dice Maroni. "La mia impressione è che, per una decisione così importante, se ne siano lavati le mani" aggiunge, polemicamente, mentre parla con i giornalisti a margine della conferenza stampa. Responsabilità declinate probabilmente con il fine di "arrivare 13 pari, per affidare il destino alla sorte", secondo Maroni. Potrebbe essere accaduto che "fra il primo e il secondo turno qualcuno si sia mosso per andare al pareggio. Questo non va bene: un'istituzione che funziona non si comporta così".