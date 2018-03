Trattativa al Mise Embraco: licenziamenti congelati fino a fine 2018 La notizia arriva dopo la trattativa promossa dal Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda

Congelati almeno fino al 30 novembre i 497 licenziamenti previsti allo stabilimento Embraco della Whirlpool di Riva di Chieri, in Piermonte. E’ il risultato della trattativa promossa al Ministero dello sviluppo economico dal titolare del dicastero, Carlo Calenda, che nelle scorse settimane aveva preso posizione duramente sulle intenzioni dell’azienda. La notizia è stata comunicata dai rappresentanti sindacali nel corso di un’assemblea dei metalmeccanici a Torino: i sindacalisti hanno però precisato come il passo avanti sia al momento “insufficiente” e la lotta dei lavoratori proseguirà, a partire dallo sciopero generale del prossimo 15 marzo.Rivendica il risultato il Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, che ha seguito personalmente la trattativa: "è stato raggiunto l'accordo per la sospensione dei licenziamenti per avere il tempo di operare una reindustrializzazione su cui Embraco e Whirpool si sono impegnati e si impegneranno anche economicamente", ha affermato al termine dell'incontro coi sindacati, in questo periodo "i lavoratori prenderanno lo stipendio pieno, non ci sarà il part-time o riduzione di orario e questo avverrà a carico dell'azienda". Più prudenti al momento i sindacalisti: la leader della Fiom, Francesca Re David, ha spiegato come le organizzazioni sindacali non siano disposte “a firmare accordi che prevedono i licenziamenti né ora né dopo". Posizione simile per il segretario generale della Uilm, Rocco Palombelli, che ha parlato di “passo avanti” ma insufficiente “per poter dichiarare chiusa positivamente la vertenza Embraco”."Embraco sospende i licenziamenti. Un accordo importante per centinaia di lavoratori. Ottimo lavoro di Carlo Calenda #Mise". Lo scrive su twitter il premier Paolo Gentiloni.L’intenzione della multinazionale di licenziare 497 dipendenti (sui 537 totali) era stata presa dopo la decisione di spostare lo stabilimento in Slovacchia, paese membro dell’Unione Europea ma con una fiscalità molto più favorevole per Whirlpool, tanto da spingere lo stesso Calenda a parlare di “dumping fiscale” all’interno della Ue. Sulla vicenda si è mosso anche il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, che ieri ha avuto una "lunga conversazione” con il Ceo mondiale di Whirlpool, nel tentativo di trovare una “soluzione positiva a favore dei dipendenti dello stabilimento”. Tajani nei giorni scorsi ha anche ricevuto a Bruxelles una delegazione di lavoratori dell'Embraco accompagnata dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.