La trattativa Embraco: rappresentanti Whirlpool al Mise, Calenda convoca i sindacati Incontri tecnici in corso al dicastero

Mise al lavoro per trovare una soluzione alla vicenda Embraco, la società del gruppo Whirlpool che ha annunciato la volontà di chiudere il sito produttivo torinese di Riva di Chieri, spostandolo in Slovacchia, e di licenziare 497 dei 537 lavoratori complessivi. Sono in corso al dicastero, infatti, alcuni incontri tecnici con i rappresentati della multinazionale brasiliana.



Ancora ieri il ministro Calenda aveva ribadito la volontà di proseguire lungo la strada di una reindustrializzazione del sito e per questo stava raccogliendo tutte le manifestazioni di interesse che saranno presentate lunedì ai sindacati nel corso di un incontro al dicastero di via Molise.



Sindacati convocati domani mattina da Calenda

Il ministro dello Sviluppo Economico ha convocato i sindacati domani mattina alle 10.30 a Roma. Lo rendono noto Uilm e Fiom. "L'incontro era atteso da giorni, siamo fiduciosi che le iniziative assunte dal ministero siano in grado di produrre dei risultati e possano concedere un po' di respiro ai lavoratori della Embraco", commenta Dario Basso, segretario generale della Uilm torinese. "Per quanto ci riguarda siamo fermi a quanto già dichiarato, ancora in queste ore, sia dal ministro Calenda sia dal presidente della Regione Piemonte Chiamparino, e cioè che la premessa di qualunque trattativa è il ritiro dei licenziamenti. Vedremo domani cosa ci propongono, alla condizione però che ci sia una soluzione reale per tutti i lavoratori", aggiunge Federico Bellono, segretario generale della Fiom torinese.

Tajani chiama ad Whirlpool per una soluzione costruttiva

"Lunga conversazione su #Embraco con Marc Bitzer CEO mondiale di #Whirlpool. Stiamo lavorando costruttivamente per una soluzione positiva a favore dei dipendenti dello stabilimento di #Chieri. Non sarà facile ma, come promesso, ce la metterò tutta!". Così in un tweet il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani sulla vicenda Embraco.



Ieri Tajani, che aveva ricevuto una delegazione di lavoratori dell'Embraco accompagnata dal governatore del Piemonte Sergio Chiamparino, aveva reso noto di avere sentito il ministro dell'Industria brasiliano Marcos Jorge de Lima che gli aveva "assicurato che farà tutto il possibile per dare una mano e che convocherà l'impresa per capire come evolve la situazione".