Venezia, marea a 130 cm Emergenza maltempo. Donna dispersa nell'Alessandrino. Il Po allaga i Murazzi a Torino

Condividi

Emergenza maltempo in Liguria, con il Savonese battuto da una pioggia incessante, e al momento 122 sfollati e 374 persone rimaste isolate a causa delle frane, ma anche in Piemonte, doveuna donna è dispersa dopo che l'auto su cui viaggiava con altre due persone, recuperate dai vigili del fuoco, è finita nellain piena.A Torinoha superato la soglia di guardia, allagando ie il Borgo Medievale. E nel Cuneese a causa della piena decine di case allagate e strade invase dall'acqua a Cardè.il picco di acqua alta si è fermato a 130 centimetri.Sono circa mille le persone isolate ina causa delleche hanno portato alla chiusura di alcune strade regionali. Le situazioni più critiche nella valle del Lys, dove Gressoney-La-Trinité è isolata a causa delle slavine che incombono sulla regionale. In tutta la Regione, l'allerta meteo è arancione.