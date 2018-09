Usa Emmy Awards, diretta stanotte su Rai4 e Rai Radio2 Si assegnano "gli Oscar della tv"

I 70th Emmy Awards in diretta esclusiva su Rai4 e Rai Radio2 stanotte, esattamente dalle 1.55 alle 5 del mattino, con il commento audio di Filippo Solibello e Marco Ardemagni, storici conduttori di Caterpillar AM.Assegnati annualmente dalla Academy of Television Arts & Sciences, i Primetime Emmy Awards sono il più importante riconoscimento, americano e internazionale, alla produzione televisiva.A condurre la 70a edizione della cerimonia, che si terrà quest'anno al Microsoft Theater di LosAngeles, saranno Colin Jost e Michael Che, famosi autori e comici del popolare varietà di NBC Saturday Night Live. Per la prima volta da 18 anni a questa parte, a guidare la classifica delle nomination è Netflix con 112 candidature a fronte delle 108 ottenute da HBO. Fra le serie ad aver ricevuto il maggior numero di nomination Il Trono di Spade, Westworld e The Handmaid's Tale.Tra gli artisti e i titoli in nomination trasmessi da Rai4: Matthew Rhys e Keri Russell per The Americans, Darren Criss, Ricky Martin, Edgar Ramirez, Finn Wittrock, Penelope Cruz e Judith Light per American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace e Viola Davis per Scandal. Una sintesi della cerimonia dei 70th Emmy Awards sarà trasmessa su Rai4 domani alle 18.30. La diretta, su Rai Radio2, sarà ospitata all'interno della trasmissione "I Lunatici", condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.