Il ricordo dei viola Emozioni e lacrime, Davide Astori diventa “Capitano per sempre” della Fiorentina Il ritorno in campo della squadra viola dopo l’improvvisa scomparsa del suo capitano con striscioni e uno stop al match al 13minuto: è finita 1-0, con gol del sostituto dello sfortunato difensore

Questa vittoria è per #Davide e tutti quelli che lo hanno amato.

Per sempre #DA13 pic.twitter.com/jnOgSzsCsD — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 marzo 2018

Un lungo silenzio, carico di emozioni, ha preceduto il fischio di inizio di Fiorentina-Benevento, prima gara giocata dalla squadra viola dopo l’improvvisa scomparsa del suo capitano, Davide Astori: lo stadio "Franchi" ha dedicato questo tributo allo sfortunato difensore della nazionale, stroncato domenica scorsa da una bradiaritmia. La curva Fiesole, quella affollata dai supporter fiorentini più calorosi, ha messo in scena una coreografia in onore di Astori, con fumogeni colorati di viola, bianco e rosso, esponendo due striscioni: "Le lacrime di una intera città, il legame da qui all'eternità. Buon viaggio capitano" e "Capitano vero... uomo d'altri tempi, fiorentino per sempre. Ciao Davide".La gara è stata poi vinta per 1-0 dai padroni di casa: a decidere la sfida, non a caso, Vitor Hugo, che ha ereditato nella squadra viola il posto dell'ex capitano e che indossa la maglia numero 31, ovvero l'inverso della 13 di Astori e l'età che aveva lo sfortunato difensore al momento del decesso. Il ritorno in campo della Fiorentina è stato commovente già da prima della gara, quando durante il riscaldamento i giocatori viola hanno indossato tutti la maglia numero 13 del loro capitano e sono stati accolti da un lungo applauso dei tifosi. Prima dell'inizio dell'incontro è stato poi posizionato sul terreno un maxi telo bianco, con impressa la maglia viola numero 13 di Astori e la scritta 'Capitano per sempre'.Il momento forse in assoluto più toccante è stato però al 13esimo minuto del primo tempo, quando tutti i giocatori si sono fermati sul campo per un minuto, come ulteriore commemorazione del calciatore originario della provincia di Bergamo. Ma è tutta la Serie A a voler ricordare lo sfortunato capitano dei toscani: anche ieri, a Verona, durante il derby tra Hellas e Chievo i giocatori hanno indossato le maglie col 13 ed è stata stesa sul campo la maglia di Astori, mentre a Cagliari è stata ritirata la maglia con questo numero, indossata quest'anno dal difensore Filippo Romagna, che a partire dalla partita di oggi con la Lazio avrà addosso il 56.