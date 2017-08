'Letrozolo non è dopante, cercato di rovinare mia reputazione' Doping, Errani: contro di me sparate tante falsità

"Il letrozolo non ha un effetto dopante: contro di me sono state sparate tante falsità, ho letto cose che vanno dal ridicolo all'assurdo".Sara Errani va all'attacco, dopo la squalifica di 2 mesi, per la positività al letrozolo."Non ho mai assunto sostanze dopanti - ha detto in una conferenza a Milano la tennista azzurra - La sentenza ITF dice che non c'è evidenza che questa sostanza migliori le prestazioni di tenniste di elite. E invece su questa vicenda si è giocato sulla mia reputazione".