Incendio a Ichnia Esplode un deposito di munizioni nel Nord dell'Ucraina. Evacuate 10mila persone Non si ha ancora notizia di vittime ma lo spazio aereo entro un raggio di 30 chilometri è stato chiuso, insieme al traffico ferroviario e automobilistico, secondo la stessa fonte. Questo è il sesto grande incendio in tre anni che riguarda un deposito dell'esercito ucraino

Condividi

Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 ottobre 2018

Diecimila persone sono state evacuate a causa di un incendio seguito da una serie di esplosioni, questa mattina, in un deposito di munizioni nel Nord dell'Ucraina: lo hanno riferito funzionari locali.Il primo ministro Volodymyr Groysman ha annunciato su Twitter di essersi recato sul posto, vicino alla piccola città di Ichnia, a più di 170 chilometri da Kiev.Il fuoco e le esplosioni hanno avuto inizio verso le 3.30 del mattino all'arsenale n6, che si estende per quasi 700 ettari, ha dichiarato il servizio statale per le emergenze. Quasi 10.000 persone sono state evacuate dall'area a rischio, ha aggiunto una fonte. Lo spazio aereo entro un raggio di 30 chilometri è stato chiuso, insieme al traffico ferroviario e automobilistico, secondo la stessa fonte.Questo è il sesto grande incendio in tre anni che riguarda un deposito dell'esercito ucraino, impegnato dal 2014 in un conflitto con i separatisti filo-russi nell'Est del Paese. Nel marzo 2017, un enorme incendio ha scatenato esplosioni di munizioni nel deposito di Balakliïa (regione di Kharkiv, Est), uccidendo una persona e ferendone altre cinque.