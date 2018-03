Area protetta Esploratori lettoni dell’Antartide disperati: pinguini e falchi pescatori rubano le attrezzature

I tre membri di una spedizione lettone in Antartide, Janis Karušs, Kristaps Lamters e Maris Krievans, giunti sul posto un mese fa, rischiano il flop. La colpa è dei pinguini e dei falchi pescatori che rubano le loro attrezzature.I tre ricercatori devono studiare la struttura e la trasformazione dei ghiacci dovute al cambiamento del clima. Ma non appena depositano le loro attrezzature i pinguini curiosi le spostano o le portano via. Se i pinguini possono essere inseguiti e gli strumenti recuperati, i falchi pescatori rendono l’impresa impossibile.Durante le misurazioni sia i pinguini sia gli uccelli seguono a distanza ravvicinata i ricercatori, per poi rubare la strumentazione.L’area è protetta, dunque agli scienziati è strettamente vietato scacciare o minacciare gli animali "autoctoni", così sono costretti a subire i furti continui.