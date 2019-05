Esplosione a Lione, è caccia all'uomo. Procuratore: "Congegno comandato a distanza"

Continua la ricerca dell'uomo che ieri pomeriggio ha depositato una sacca o un pacco che alle 17,30 di ieri è esploso davanti alla panetteria di via Victor Hugo. La polizia ha fatto appello ai testimoni e ha diffuso la fotografia del sospetto, catturata da una fotocamera CCTV municipale. Secondo le Figaro, la foto mostra un uomo "che indossa una maglietta nera a maniche lunghe" e "un bermuda chiaro", che spinge una bici nera. Secondo una fonte vicina alle indagini, ha circa trenta anni. Nessuna pista è attualmente favorita per quello che riguarda il suo profilo e le sue motivazioni. Questo sospetto è stato filmato dalle telecamere di sorveglianza della città.Tre delle 13 persone ferite sono ancora ricoverate in ospedale. Lo ha reso noto il sindaco della città Gerard Collomb all'emittente di Bfmtv, aggiungendo che solo uno dei tre ancora in ospedale ha subito gravi lesioni nell'esplosione.In tarda serata le autorità hanno pubblicato un appello su Twitter per cercare eventuali testimoni e una foto ripresa dalle telecamere di videosorveglianza delsospettato, definito come "pericoloso".L'ordigno esploso ieri pomeriggio nel centro di Lione era "telecomandato a distanza", finora non ci sono state rivendicazioni dell'atto e diversi fra i 13 feriti vengono sottoposti ad interventi chirurgici per l'estrazione di schegge: queste le principali informazioni date dal procuratore della repubblica Remy Heitz durante una conferenza stampa oggi a Lione. Il procuratore ha parlato di "diverse testimonianze" e di una caccia all'uomo che continua.