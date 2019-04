Danneggiate alcune auto in sosta Esplosione in un palazzo a Roma. Grave un’anziana Un forte boato ha svegliato nella notte gli inquilini di un palazzo al quartiere Aurelio a Roma

Condividi

E’ ricoverata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma la donna coinvolta nell’esplosione del suo appartamento al quartiere Aurelio. Tutto è accaduto tra l'una e due della notte scorsa in un palazzo di 4 piani in via Federico Galeotti. Gli inquilini, che hanno raccontato di aver sentito un boato, si sono riversati in strada. Danneggiate anche 3 auto parcheggiate.La strada è stata chiusa dai Vigili Urbani e dai Vigili del Fuoco che hanno salvato la donna di 86 anni che nell’esplosione ha riportato gravi ustioni al volto e alle mani.Secondo una prima ricostruzione la causa sarebbe una fuga di gas. Forse la donna avrebbe lasciato sui fornelli una pentola. Il liquido sarebbe poi uscito spegnendo il fuoco. Il gas avrebbe così saturato le camere e quando la donna ha acceso la luce ci sarebbe stata la forte esplosione.Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, con il supporto di un autoscale e un carro crolli e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, gruppi Aurelio e Prati