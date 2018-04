La mattina di Pasqua Esplosione in azienda di mangimi a Treviglio: morti due operai Lo scoppio di un'autoclave in un’azienda di produzione di mangimi nel Bergamasco, oggi non era prevista attività lavorativa ma le due vittime sono intervenute perché alcuni residenti avevano lanciato l'allarme per dei cattivi odori

Continua anche nel giorno di Pasqua la strage sui posti di lavoro: dopo gli ultimi episodi di Livorno, Firenze e Bologna, oggi tocca a Treviglio, in provincia di Bergamo, piangere due morti durante l’attività lavorativa. L’incidente è avvenuto stamattina in un’azienda di mangimi nel centro del bergamasco, la Ecb Company Srl, in via Caldenzano. e le due vittime sono state causate dalla violenta esplosione di un’autoclave.I morti sono due italiani che sarebbero intervenuti dopo un allarme lanciato da residenti vicini allo stabilimento che avevano sentito un cattivo odore nell'aria, nonostante oggi nello stabilimento non fosse prevista attività lavorativa. Lo riferisce il sindaco di Treviglio, Juri Imeri: i due operai deceduti nell'incidente sono Giambattista Gatti, di Treviglio, e Giuseppe Legnani, di Casirate d'Adda, entrambi lasciano due figli. I corpi dei due operai sono stati recuperati dai Vigili del fuoco e quindi trasferiti all'Istituto di Medicina legale di Bergamo, per gli adempimenti disposti dalla Procura. I pompieri hanno dovuto lavorare per lunghe ore, da poco dopo le 10 di questa mattina, prima di avere ragione del fumo e delle temperature elevate all'interno dell'impianto, facendo ricorso anche ad autoprotettori per la respirazione, perché gli ambienti erano saturi di anidride carbonica. Sul posto sono rimasti i carabinieri per le prime indagini all'interno dell'impianto, sorto poco più di 50 anni fa e di recente passato sotto il controllo di un'impresa tedesca produttrice internazionale di prodotti agroalimentari. Per quanto riguarda il pericolo di allarme ambientale, secondo il primo cittadino i fumi che escono dalla cisterna “non dovrebbero essere nocivi". Sul posto sono arrivati gli altri operai dell'azienda e i congiunti delle due vittime. Stanno operando anche i Carabinieri, per gli accertamenti sulle cause della tragedia e la Polizia locale, che provvede a deviare il traffico automobilistico su altre strade, creando così una zona di sicurezza intorno all'azienda.L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha invitato i presenti alla Messa in Duomo "a pregare per i morti sul lavoro a Treviglio e per i loro familiari. Una tragedia avvenuta proprio nel giorno di Pasqua". Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, ha detto che "In questi anni si è fatto molto, soprattutto in Lombardia, per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro ma questi incidenti ci dicono che non è ancora abbastanza, che non è mai abbastanza, che bisogna investire ancora di più nella prevenzione e nei controlli e che ci deve essere maggiore impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte”."Anche nel giorno di Pasqua, purtroppo, si lavora e si muore” scrive in un comunicato la Cgil, che parla di “preoccupante inversione di tendenza sul versante della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si registra ormai da alcuni mesi. È tempo che tutti, a partire dalle istituzioni, facciano la loro parte". Il sindacato chiede “che venga al più presto fatta chiarezza sui motivi dell'incidente e che eventuali responsabilità e negligenze siano colpite con il massimo rigore". La Fai, Federazione agroalimentare della Cisl, chiede " una svolta, un rinnovato e rigoroso impegno sui temi della prevenzione, della formazione e delle attività di contrasto a un fenomeno che continua ogni anno a mietere decine di vittime. Qualcosa di inaccettabile: nel 2018 non si può continuare a morire di lavoro".