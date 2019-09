Esplosione in fabbrica nel Milanese

Esplosione e incendio in una ditta in via Edison a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, intorno alle ore 15.45.I feriti, per il momento, sono tre operai di 20, 25 e 66 anni, due soccorsi in codice giallo e il terzo, più grave, in codice rosso.Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme e la successiva esplosione nella fabbrica che trasforma prodotti a base di canapa.Stando alle prime informazioni sembra che l'incendio si sia scatenato vicino a un reparto che si occupa della distillazione delle erbe. Le lingue di fuoco, inoltre, hanno interessato un capannone adiacente che ospita una fabbrica di scarpe.Sul posto un elicottero, 2 automediche, 5 ambulanze e i Vigili del fuoco.Secondo quanto riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, l'incendio è divampato verosimilmente per motivi di natura accidentale. Dopo la notizia dell'esplosione il sindaco di Trezzano, Fabio Bottero ha scritto su Facebook: "Non ci sono rischi per l'ambiente".