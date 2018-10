Paura nel Baltico Esplosione in sala macchine, in fiamme traghetto con 335 persone a bordo al largo della Lituania Secondo quanto si legge sul sito di Russia Today, l'incidente a bordo del Regina Seaways è avvenuto nelle acque internazionali a largo delle coste di Kaliningrad, enclave russa tra la Polonia e la Lituania

Un traghetto con 335 persone a bordo è in fiamme nel Mar Baltico, al largo della Lituania. Lo riporta il Mirror, che cita come fonte l'esercito della Lituania.Secondo la prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate in seguito a un'esplosione nella sala macchine.Secondo quanto si legge sul sito di Russia Today, l'incidente a bordo del Regina Seaways è avvenuto nelle acque internazionali a largo delle coste di Kaliningrad, enclave russa tra la Polonia e la Lituania.Squadre di soccorso sia russe che lituane si sono mobilitate. Al momento non vi sono notizie di vittime. Ed i passeggeri sono stati trasferiti in una zona sicura della nave che però ha tutti i motori spenti.