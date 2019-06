Attacchi terroristici a Tunisi. Un morto e diversi feriti Prima esplosione vicino all'ambasciata di Francia, la seconda ha colpito la sede della Polizia giudiziaria

Due attacchi terroristici hanno colpito Tunisi. Nella prima esplosione un kamikaze, a quanto sembra donna, si è fatta saltare in aria a Porte De France, vicino all'ingresso della Medina a Tunisi. mira Ad essere presa di mira una pattuglia della polizia nei pressi della via principale del centro della capitale tunisina, avenue de Bourguiba, vicino alla sede dell'ambasciata di Francia. Uno dei due poliziotti colpiti è morto. Feriti anche tre civili.Una seconda esplosione ha colpito la sede della Polizia giudiziaria, come riferisce la tv satellitare al-Jazeera che riporta notizie diffuse dal ministero degli Interni di Tunisi. Quattro agenti delle forze di sicurezza tunisine sono rimasti feriti.Sempre oggi, all'alba, un ripetitore radiofonico sul monte Arbata, nel governatorato di Gafsa, è stato attaccato da un gruppo terroristico, prontamente respinto dai militari che presidiavano i luoghi. Lo riferisce il sito informativo Businessnews riportando fonti militari.Il tribunale di primo grado di Tunisi a Bab Bnet è stato evacuato su ordine del procuratore della Repubblica della capitale tunisina, come pure sono stati evacuati avvocati e visitatori dal carcere di Mornaguia. Lo riporta l'emittente locale Mosaique, citando fonti di sicurezza.