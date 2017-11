Viminale "Sicurezza nazionale", espulso un tunisino salafita 25enne E' la 91ma espulsione dall'inizio dell'anno

Un cittadino tunisino 25enne è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza nazionale. Con questa sono 91 le espulsioni eseguite con accompagnamento nel proprio paese, nel corso del 2017 e 223 quelle eseguite dal 1° gennaio 2015 ad oggi, riguardanti soggetti gravitanti in ambienti dell’estremismo religioso.A seguito di accertamenti investigativi, il cittadino tunisino è risultato incluso in una lista di salafiti che le autorità tunisine ritenevano potessero essersi allontanati recentemente dalla Tunisia per raggiungere l'Europa.La direzione Antiterrorismo della Polizia di Prevenzione aveva emanato nei suoi confronti una nota di rintraccio in banca dati e diramato una circolare di allertamento agli uffici periferici. Il 25enne è stato quindi rintracciato a Milano il 25 ottobre scorso da un equipaggio della Polizia di Stato nel corso di una mirata attività di controllo del territorio e trattenuto nel Centro per Rimpatri di Torino.Il cittadino tunisino è stato rimpatriato con un volo decollato dalla frontiera aerea di Palermo e diretto a Tunisi.