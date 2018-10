Media russi Estinto incendio su traghetto passeggeri sul Baltico, 335 a bordo, nessun ferito

Condividi

È stato estinto l'incendio a bordo del traghetto Regina Seaways nelle acque del Baltico e non si registrano feriti: lo riportano i media russi, secondo cui sul traghetto ci sarebbero 335 persone, di cui 298 passeggeri e 37membri dell'equipaggio."L'incendio è stato estinto. L'operazione di soccorso continua. Non ci sono feriti", ha detto all'agenzia Interfax il direttore del Centro per il coordinamento e il soccorso di Kaliningrad, Andrei Permiakov. Alle operazioni di soccorso, secondo i media, partecipano otto navi russe e lituane.Secondo alcune fonti, il Regina Seaways, della compagnia danese Dfds, navigava da Kiel, in Germania, verso Klaipeda, in Lituania. Secondo altre, era salpato da Klaipeda diretto in Svezia.