Roma Estorsioni con metodo mafioso, arrestati due appartenenti alla famiglia Casamonica Arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile

Due persone sono state arrestate questa mattina dalla Polizia di Stato a Roma per estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso e dall'uso di un'arma. Si tratta di persone ritenute legate direttamente e indirettamente al clan Casamonica. Gli arresti sono stati eseguiti da personale della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato "Viminale", in esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la locale procura della Repubblica.Si tratta di Guido Casamonica, 71 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, sottoposto al regime della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma e prescrizione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne, e di Luana Caracciolo, 34 anni, residente a Roma, attualmente sottoposta al regime carcerario per reati analoghi. Le indagini, avviate dopo la denuncia di un cittadino di nazionalità egiziana il 9 febbraio presso il Commissariato "Viminale", hanno consentito di "far emergere ancora una volta la capacità d'intimidazione del clan Casamonica - dice il comunicato della Questura - esternata attraverso concreti atti di minaccia e di violenza"."La squadra mobile di Roma ha arrestato due esponenti del clan Casamonica per estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. Un ringraziamento alla Questura e agli uomini impegnati. Avanti con la legalità", scrive il sindaco di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Twitter.