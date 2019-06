Mercati Euro e petrolio salgono ancora. Piazza affari apre in lieve rialzo

di Fabrizio Patti Apertura leggermente in rialzo per le principali Borse europee. Milano +0,13%, Eurostoxx dei 50 principali titoli dell'Eurozona +0,14%, così come il Ftse 100 di Londra. Di poco negativa invece Francoforte.La scorsa settimana Milano ha guadagnato il 3,77%, portando il rialzo da inizio anno al +16,77%. Hanno dato una mano i segnali arrivate dalle banche centrali europea e statunitense di nuovi stimoli all'economia.Annunci che hanno portato a una riduzione dei rendimenti dei titoli di Stato. Il Btp decennale rende questa mattina il 2,10%, lo spread è 240 punti base, uno in meno di venerdì, mentre il Bund tedesco rende il -0,30 per cento.A Piazza Affari titolo più scambiato Tim, che sale dello 0,55%.Borse asiatiche piatte, nella notte, mentre diventa più probabile un incontro al G20 di Osaka del presidente cinese Xi Jinping con Donald Trump.Sale invece il petrolio, il Brent ha superato i 65,50 dollari al barile, circa il 10% rispetto a una settimana fa.Ed è ai massimi da tre mesi l'euro, che vale 1,1378 dollari.