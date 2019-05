Finalissima di Baku Il Chelsea di Sarri vince l'Europa League: 4-1 all'Arsenal Consacrazione internazionale per l'allenatore italiano che porta i Blues a conquistare il secondo trofeo continentale. Tutti i gol nella ripresa: sblocca Giroud, poi Pedro e doppietta Hazard, gol della bandiera di Iwobi per i Gunners

Maurizio Sarri fa suo il derby di Londra che vale l’Europa League e alza il suo primo trofeo personale. Il tecnico ex Napoli ed Empoli guida il Chelsea nella larga vittoria sull’Arsenal nella finale tutta inglese della seconda competizione continentale per club. Allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian, finisce 4-1 per i Blues una partita esplosa nella ripresa. Per Sarri, il successo potrebbe valere la riconferma sulla panchina del Chelsea, dopo le delusioni in Premier League e nelle due coppe nazionali.Sarri con il collaudato 4-3-3: Kepa Arrizabalaga in porta; Azpilicueta, David Luiz, Christensen e l’ex romanista Emerson Palmieri in difesa; Kanté, il fedele Jorginho, portato a Londra dal Napoli, e l’ex Inter Kovačić a centrocampo; Pedro, Giroud (ex Gunners) e Hazard tridente d’attacco. Risponde Unai Emery con un più articolato 3-4-1-2: l’ex Blues Čech tra i pali; l’ex Genoa e Milan Sokratis Papastathopoulos, Koscielny e Monreal i difensori; Maitland-Niles (curiosità: è l’unico inglese in campo), Xhaka, l’ex Sampdoria Torreira e Kolašinac linea dei centrocampisti; Özil dietro le punte Lacazette e Aubameyang (nel Milan da giovanissimo). Arbitra Gianluca Rocchi di Firenze.Squadre contratte, il gioco stenta a decollare. Primo sussulto al 9’ con un traversone da destra di Maitland-Niles su cui Kepa mette i pugni, Aubameyang calcia di prima senza inquadrare la porta. Lavoro per Rocchi al 18’: Lacazette penetra nell’area del Chelsea sulla sinistra, Kepa in uscita non lo tocca ma l’attaccante dei Gunners cade, per l’arbitro tutto regolare. L’Arsenal ci prova anche da lontano ma Xhaka scheggia la parte alta della traversa. Si vede il Chelsea, ma il tiro di Emerson viene messo in angolo da Sokratis. L’ex romanista ci riprova trovando la respinta di Čech. Sull’altro fronte, Kepa mette i pugni su un tiro-cross di Kolašinac. Il Chelsea comincia a giocare e con una combinazione Jorginho-Hazard porta Giroud al tiro dal limite, Čech ci mette la mano in tuffo poi un difensore sbroglia.Subito rovesciamenti di fronte in avvio di ripresa. Da una parte, Kepa blocca a terra un’iniziativa di Aubameyang, dall’altra Koscielny mette in angolo un diagonale di Giroud. Sugli sviluppi del corner, al 49’ arriva il vantaggio del Chelsea: Emerson trova lo stesso Giroud in mezzo all’area, il colpo di testa dell’attaccante francese fulmina Čech. L’Arsenal organizza la reazione. Kanté “mura” una conclusione di Torreira su azione insistita dei Gunners. Però sono i Blues a raddoppiare al 60’ con un uomo abituato alle finali: Pedro conclude con un sinistro sporco un’azione propiziata da Jorginho e rifinita da Hazard. Per l’ex Barcellona è il nono gol in una finale. Al 64’ arriva anche il rigore per la squadra di Sarri per un ingenuo fallo di Maitland-Niles su Giroud, dal dischetto Hazard spiazza Čech (65’). Al 66’ Emery inserisce Guendouzi per Monreal e Iwobi per Torreira. Il nigeriano “ringrazia” immediatamente il suo allenatore, insaccando con un collo destro di potenza un pallone allontanato dalla difesa in mischia (69’). Ma il Chelsea ristabilisce subito le distanze rubando palla all’Arsenal in uscita, Hazard dialoga con Giroud e va a chiudere con una stoccata ravvicinata (72’). Il belga cerca il tris personale, Čech glielo nega in tuffo. Il portiere dei Gunners salva anche su diagonale di Willian (dal 71’ per Pedro). Fuori invece la conclusione di Azpilicueta. All’82 è Kepa a sbarrare la strada a Lacazette, poi è Christensen a opporsi a Aubameyang a botta sicura. Un minuto dopo, Willock (dal 78’ per un opaco Özil) da posizione favorevolissima non centra la porta. Il recupero di 3’ non serve a nulla. Festa Blues a Baku.