L'andata dei playoff a San Siro Europa League. Il Milan non dà scampo allo Shkendija, 6-0. Doppiette di André Gomes e Montolivo Il portoghese apre le danze al 13' e fa il tris. Il centrocampista sigla il secondo gol e chiude i giochi all'85'. Nella ripresa c'è l'uno-due in 60" di Borini e Antonelli. Legni per lo stesso Silva e Cutrone. La squadra di Montella si 'iscrive' alla fase a gironi

Condividi

Tutto facile, anche troppo, per il Milan che risolve in 90 minuti la pratica playoff e di fatto iscrive il suo nome in una delle palline nell'urna che sorteggerà la fase a gironi dell'Europa League. Abissale la differenza fra i rossoneri e i volonterosi macedoni dello Shkendija, in una gara senza storia. In evidenza André Silva e Montolivo con due doppiette.Sul terreno del 'Meazza', Montella sceglie la difesa a quattro con tre punte (Borini-André Silva-Calhanoglu). Montolivo, perno di centrocampo, fa le veci di Biglia. Giusto il tempo di prendere confidenza col campo e gli strappi rossoneri producono frutti. Il pressing alto di Conti porta a un recupero sulla trequarti alta, palla in area, batti e ribatti, il più pronto è André Silva (13') che gira al volo a fil di palo. Un gol niente affatto facile. Una piccola sbavatura porta a un cross potenzialmente pericoloso dei macedoni (Abdurahimi conclude molto alto) riporta alta l'attenzione. Così, al 25', punizione da posizione centrale di Suso, Zahov smanaccia goffo e Montolivo e rapido e rapace in area. Neanche il tempo di festeggiare il raddoppio che il bottino si gonfia. Girata e dribbling di potenza a centroarea di André Silva concluso con un bel tocco a tu per tu con Zahov. Al 28' è 3-0. Prima del duplice fischio occasioni anche per Calhanoglu (brutta la conclusione dal limite) e Suso (bravo Zahov sul diagonale).Ripresa. Sugli sviluppi di un corner (49'), André Silva è pronto sul secondo palo ma il suo destro s'infrange sul montante poi Zahov allontana in qualche modo. Gran filtrante di Kessie per il taglio di Borini, Zahov chiude lo specchio. Dopo un'ora di gioco tocca a Bonaventura, che prende il posto di Calhanoglu. Subito dopo ci riprova Suso, Zahov ci arriva d'istinto. Lo Shkendija si rivede con un tiro da fuori che rischia d'ingannare Donnarumma per una deviazione di Bonucci e, sul successivo corner, Hasani di testa potrebbe fare molto male. Di nuovo, il pericolo sveglia il Milan che mette il punto esclamativo sulla prestazione. Al 67' iniziativa di André Silva per Conti, pallone di ritorno e tiro svirgolato del portoghese che diventa un assist per Borini, pronto a fare poker. Passa un solo minuto e Suso scappa a destra, fa partire il diagonale che Zahov riesce appena a smanacciare proprio sulla corsa di Antonelli. E' pokerissimo. Dentro Abate (per Conti) e Cutrone (per Suso). Proprio Abate si fa strada a destra, centra molto bene per André Silva che cerca la giocata spettacolare col tacco: Zahov fa bella figura. Il portiere dei macedoni fa un superintervento all'80' quando, su sviluppo da corner, arriva a deviare sul palo la stoccata di Cutrone. Il Milan si regala un grande finale. All'85' Montolivo buca centralmente la difesa e fa doppietta fissando il 6-0. Zahov ancora superlativo a negare il tris ad André Silva e chiusura con la rovesciata di Cutrone che non centra il bersaglio sul cross di Montolivo. Pleonastici i 90' del ritorno la prossima settimana a Tetove.