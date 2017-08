A Montecarlo il sorteggio della fase a gironi Europa League. Urna buona col Milan e discreta per la Lazio. Atalanta in un girone di ferro Rossoneri con Austria Vienna, Rjeka e Aek Atene. Per i biancocelesti il Nizza di Balotelli, i belgi dello Zulte e gli olandesi del Vitesse. Gli orobici pescano il Lione, l'Everton di Rooney e l'Apollon Limassol

Bene per il Milan, accettabile per la Lazio, da brividi per l'Atalanta. E' la sintesi dei sorteggi di Montecarlo per la fase a gironi di Europa League delle tre italiane. Il club rossonero (testa di serie) finisce nel gruppo D con Austria Vienna, Rijeka e Aek Atene. Nulla sembra ostacolare un comodo passaggio del turno. La Lazio (testa di serie) va nel gruppo K col Nizza di Balotelli e Sneijder, lo Zulte Vareken (Belgio) e il Vitesse (Olanda). A parte i francesi (relegati in Europa League dal Napoli ai playoff Champions), non dovrebbero esserci problemi per i biancocelesti. Per l'Atalanta (inserita in terza fascia) c'è il gruppo E con Lione, Everton (squadra in cui si è trasferito Rooney) e Apollon Limassol. Era previsto un compito più duro per i bergamaschi, tuttavia l'urna è stata davvero dispettosa nel salutare il ritorno in Europa dei nerazzurri dopo 26 anni.Lo Zenit di Roberto Mancini finisce nel girone L, con Rosenborg, Real Sociedad e Vardar. La prima giornata si gioca il 14 settembre, la sesta il 7 dicembre. Passano ai sedicesimi le prime due di ogni girone, che si uniscono alle terze dei gironi di Champions: sorteggio l'11 dicembre.Questa la composizione dei 12 gironi:Girone A: Villarreal, Maccabi, Astana, Slavia PragaGirone B: Dinamo Kiev, Young Boys, Partizan, SkenderbeuGirone C: Sporting Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Basaksehir IstanbulGirone D: Milan, Austria Vienna, Rijeka, Aek AteneGirone E: Lione, Everton, Atalanta, Apollon LimassolGirone F: Copenaghen, Lokomotiv Mosca, Sheriff, ZlinGirone G: Viktoria Plzen, Steaua Bucarest, Hapoel BeerSheva, LuganoGirone H: Arsenal, Bate Borisov, Colonia, Stella RossaGirone I: Salisburgo, Marsiglia, Vitoria, KonyasporGirone J: Athletic Bilbao, Hertha Berlino, Zorya, OestersundGirone K: Lazio, Nizza, Zulte Waregem, VitesseGirone L: Zenit San Pietroburgo, Real Sociedad, Rosenborg, Vardar