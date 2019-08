SPORT

2019/08/30 14:11

Sorteggio Europa League, la Roma trova il Borussia Moenchengladbach. Per la Lazio c'è il Celtic di Glasgow Dalle urne del Grimaldi Forum di Montecarlo il sorteggio dei 12 gironi dell'Europa League che vedevano coinvolte le due squadre romane. Responso agevole per i giallorossi, più impegnativo per la Lazio

Si è svolto a Montecarlo il sorteggio della fase a gironi di Europa League.



Lazio inserita nel gruppo E con Celtic, Rennes e i romeni del Cluj. Roma nel gruppo J con Borussia Moenchengladbach,Basaksehir Istanbul e gli austriaci del Wolfsberg. Entrambe le romane erano teste di serie, quindi vista l'impossibilità di incontrarsi tra loro nella prima fase, hanno trovato avversarie relativamente agevoli. Anche se il Celtic ha un notevole blasone e il Rennes sta volando nel campionato francese.Tra i gironi più interessanti, il gruppo F con Arsenal, Eintracht, Standard Liegi e Vitoria Guimaraes, e il gruppo G con Porto, Young Boys, Feyenoord e Rangers Glasgow. Questi i gruppi

Gruppo A: Siviglia (Spa), Apoel (Cip), Qarabag (Aze), Dudelange (Lus)

Gruppo B: Dinamo Kiev (Ucr), Kobenhavn (Dan), Malmoe (Sve), Lugano (Svi)

Gruppo C: Basilea (Svi), Krasnodar (Rus), Getafe (Spa), Trabzonspor (Tur)

Gruppo D: Sporting Lisbona (Por), Psv Eindhoven (Ola), Rosenborg (Nor), Lask (Aut)

Gruppo E: LAZIO, Celtic Glasgow (Sco), Rennes (Fra), Cluj (Rom)

Gruppo F: Arsenal (Ing), Eintracht Francoforte (Ger), Standard Liegi (Bel), Vitoria Guimaraes (Por)

Gruppo G: Porto (Por), Young Boys (Svi), Feyenoord (Ola), Rangers Glasgow (Sco)

Gruppo H: Cska Mosca (Rus), Ludogorets (Bul), Espanyol (Spa), Ferencvaros (Ung)

Gruppo I: Wolfsburg (Ger), Gent (Bel), Saint-Etienne (Fra), Olexandriya (Ucr)

Gruppo J: ROMA, Borussia Mönchengladbach (Ger), Istanbul Basaksehir (Tur), Wolfsberger (Aut)

Gruppo K: Besiktas (Tur), Braga (Por), Wolverhampton (Ing), Slovan Bratislava (Slk)

Manchester United (Ing), Astana (Kaz), Partizan (Ser), Az Alkmaar (Ola)

PRIMA FASE— Andata: 19 settembre, 3 ottobre, 24 ottobre

Ritorno: 7 novembre, 28 novembre, 12 dicembre



LA FORMULA— Passano il turno le prime due squadre di ogni girone. Le 24 promosse insieme alle 8 squadre “retrocesse” dalla Champions League parteciperanno ai sedicesimi di finale: il 16 dicembre a Nyon il sorteggio degli accoppiamenti. Finale il 27 maggio a Danzica.

