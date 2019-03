Mercati Europa in rialzo, segno più anche a Wall Street

Condividi

Milano

di Sabrina ManfroiApre in lieve rialzo Wall Street (Dow Jones +0,34%) mentre in Europa i principali indici si rafforzano: Milano sale di un punto, Francoforte e Parigi +0,6%, Londra passa sopra la parità dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza e dei timori di un rallentamento dell'economia.A Piazza Affari brillano i bancari dopo che lo spread, salito di quasi 10 punti base, torna a restringersi: Unicredit e Banco Bpm segnano rialzi superiori al 4%, Ubi Banca e Bper +3,4%. Sempre in luce Fca, sulle ipotesi ora di una possibile alleanza con Nissan e Renault. Il titolo sale del 3,5%. Male Stm che cede il 4,3%. L'euro sul dollaro è fermo a 1,1290.