Europa in rialzo, spinta da Draghi

Condividi

di Sabrina Manfroi L'atteggiamento accomodante della Bce in tema di politica monetaria, unito alle prospettive positive sulla crescita economica, spinge i listini europei, tutti in rialzo.Milano sale dell'1,15%, Parigi +1,28%, Francoforte +0,90%, Londra +0,63%. Debole Wall Street, con l'indice Dow Jones che passa sotto la parità.Volata di Mediaset che balza del 9% sulle speculazioni di una possibile fusione con Telecom (+4,63%). In luce anche Atlantia +5% e Stm +4,65%. In fondo al listino Ferragamo -0,69%.L’euro flette e si porta a 1,23 sul dollaro. Si restringe lo spread a 126 punti base, il rendimento decennale scende all'1,89%.