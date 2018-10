Europa mista, in calo Wall Street

di Sabrina Manfroi Avvio in calo per Wall Street: il Nasdaq cede lo 0,5%, il DJ -0,25%. In Europa la seduta prosegue mista, con Milano che restringe le perdite allo 0,20%, Londra -0,87%, Parigi -1%, positiva Francoforte +0,38%. Lo spread e' inferiore alla chiusura di ieri, 279 punti base, il rendimento decennale al 3,32%.Tra i titoli bene Intesa Sanpaolo +2,25%, Telecom +1,9%. In luce anche gli assicurativi. Sempre negativa Moncler -4,10% e Pirelli -3,21 dopo la scadenza del lock up( obbligo di non vendere) di Camfin. Sul listino generale sospesa al rialzo Astaldi (+24%).L'euro recupera sul dollaro e torna sopra 1,15.