Mercati Europa piatta, bene Milano sospesa Mps, vola Telecom

di Sabrina Manfroi Giornata semifestiva per i mercati, con Londra che chiude alle 12,30 e Tokio gia in vacanza da ieri. In vista solo Milano che sale di un punto percentuale spinta dai bancari dopo che nella notte il Consiglio dei ministri ha varato il così detto decreto salva-banche da 20 miliardi. Un provvedimento che consentirà di mettere in sicurezza Mps all'indomani del nulla di fatto sull'aumento di capitale. Borsa Italiana, in seguito alla delibera della Consob, ha comunicato la sospensione dalle contrattatzioni di tutti i titoli dell'istituto senese, azioni e obbligazioni.Sempre molto volatile, Mediaset, +0,6%, mentre la Consob ha convocato l'.a.d di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. Ieri il gruppo francese è salito al 29,9% del capitale, a un soffio dalla soglia del 30% che fa scattare l'obbligo di Opa. Nella battaglia tra Fininvest e Vivendi anche Telecom, +3,3%, dove il gruppo francese è primo azionista col 24% circa del capitale. L'Agcom ha già aperto un'istruttoria per comprendere se effettivamente Vivendi possa essere contemporaneamente azionista rilevante sia di Mediaset, sia di Telecom Italia.In luce anche Fca +2,3%, A2a +2,9%.Si restringe lo spread a 156 punti base , il rendimento decennale e' all'1,80%L'euro scambia a 1,0440 sul dollaro.