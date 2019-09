Europa positiva, sale anche Wall Street

Condividi

di Sabrina Manfroi Poco mossa la Borsa di Milano che ha chiuso in rialzo dello 0,10%. La migliore Londra +0,96%, seguita da Francoforte +0,74% e Parigi 0,44%. Indici positivi a Wall Street in attesa della riunione, la settimana prossima, della Federal Reserve.Lo spread chiude in calo a 155 punti base, il rendimento decennale torna all'1% dopo l'asta di Bot che ha visto rendimenti negativi, -0,226%.In calo le banche, Ubi -1,97%, Banco Bpm -2,34%, Unicredit -1,25%. Bene gli industriali guidati da Stm +4% e Prysmian, +3%.Euro sotto quota 1,10 sul dollaro.