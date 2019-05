Dopo il voto Europarlamento, no di Farage a gruppo con Salvini e Le Pen La futura componente "sovranista" dovrebbe arrivare a 73 deputati da 9 paesi

Il futuro gruppo di sovranisti e nazionalisti al Parlamento Europeo, promosso dalla Lega di Matteo Salvini e dal Rassemblement National di Marine Le Pen, dovrebbe arrivare a 73 deputati da 9 paesi, secondo una fonte informata delle discussioni che ci sono state oggi tra le diverse delegazioni nazionali. Il nuovo gruppo dovrebbe chiamarsi Alleanza Europea delle Nazioni e dei Popoli e si fonderà sul vecchio gruppo di cui facevano parte Salvini e Le Pen dell'Europa della libertà e delle nazioni (Enf).All'incontro di oggi all'Europarlamento, a cui Le Pen ha partecipato, erano presenti nove partiti nazionali che hanno ottenuto seggi alle elezioni europee. Il gruppo dovrebbe essere composto dalla Lega (28 deputati), dal Rassemblement National francese (22), da AfD (11), dal Vlaams Belang belga (3), dalla FPO austriaca (3), dalla Spd ceca (2), dai Veri Finlandesi (2), dal Partito del popolo danese (1), dagli estoni di Ekre (1). I nuovi ingressi rispetto al vecchio gruppo Enf sono Alternativa per la Germania (che precedentemente aderiva all'Effd di Nigel Farage), i Veri Finlandesi e il Partito del popolo danese (che erano membri dell'Ecr) e gli estoni di Ekre. Alla riunione di oggi non ha preso parte Vox, che ha ottenuto 3 seggi e che esiterebbe tra il gruppo più moderato dei Conservatori e Riformatori Europei (Ecr) e l'Alleanza Europea delle Nazioni e dei Popoli.Secondo le stesse fonti, Nigel Farage per il momento ha escluso un ingresso nel gruppo di Salvini e Le Pen, preferendo cercare di far sopravvivere l'Efdd con il Movimento 5 Stelle. Tuttavia al leader dell'Ukip mancherebbe una delegazione nazionale per superare la soglia per ricostituire il gruppo e, di conseguenza, nelle prossime settimane potrebbe essere interessato a raggiungere l'alleanza tra Salvini e Le Pen. La leadership dell'Alleanza Europa delle Nazioni e dei Popoli dovrebbe essere affidata a due co-presidenti, uno italiano e uno francese.