Omaggio a Modugno Europe Shine A Light, serata virtuale ma brividi con Diodato: Fai rumore e poi l'omaggio a Modugno

Condividi

In quella che doveva essere la grande notte dell'Eurovision Song Contest, annullato per la prima volta nei suoi 65 anni di storia, l'Europa si è riunita musicalmente in una forma nuova, nello speciale intitolato "Europe Shine A Light" ("L'Europa accende una luce"), con alcune esibizioni dei concorrenti registrate in precedenza.Ovviamente non c'è stato nessun grido di "Let The Show Begin!", niente televoto e tanto meno nessun microfono di cristallo per il vincitore.Lo speciale non è stato trasmesso da Rotterdam, la città originariamente scelta per ospitare l'Eurovision 2020, ma da uno studio in un'altra città olandese, Hilversum, che ospitò il festival nel lontano 1958, quando Domenico Modugno vinse con le celeberrima "Volare".A onorare Volare e rappresentare l'Italia è stato Diodato che si è esibito anche con la sua "Fai Rumore" dall'Arena di Verona deserta.Altre esibizioni della serata: lo svedese Mans Zelmerlow, che ha cantato il suo trionfante "Heroes" come tributo agli operatori del servizio sanitario in tutto il mondo; e l'israeliano Gali Atari, che ha eseguito la "Halellujah" vincitrice nel 1979 con Betty Missiego.