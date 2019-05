Dopo il voto Europee, Di Maio: "Abbiamo preso una bella lezione". E chiede a Conte un vertice sui dossier aperti Riunione al Mise con Di Battista. Stasera vertice dei capigruppo alla Camera e al Senato

È in corso al Mise un vertice del Movimento 5 Stelle. Presenti Alessandro Di Battista e il senatore Gianluigi Paragone, oltre ad altri esponenti dello staff pentastellato.



"Siamo qui per un incontro, per vedere cosa c'è da fare, ora ne parliamo", ha detto Alessandro Di Battista entrando al Ministero. "Uniti abbiamo vinto e uniti abbiamo perso, per me non è una problematica di chi, ma di cosa e di come si fanno le cose", ha aggiunto Di Battista che a chi gli chiedeva se ha fiducia in Di Maio non ha risposto.



Di Maio: "Ringrazio anche chi non ci ha votato, abbiamo preso una bella lezione"

"Ringrazio i 4,5 milioni che hanno votato il M5S - ha detto il vicepremier in una conferenza stampa nel primo pomeriggio - e ringrazio anche chi non ci ha votato perché dal loro comportamento noi impariamo e prendiamo una bella lezione. Faccio i complimenti alla Lega e al Pd e a tutti i partiti che hanno avuto un incremento".

"Conte convochi il prima possibile un vertice di governo"

"Oggi ho sentito Giuseppe Conte - ha detto - e gli ho chiesto di convocare il prima possibile un vertice di governo, dobbiamo lavorare alle promesse che abbiamo fatto agli italiani". "Il contratto di governo non si cambia e lo tuteleremo: saremo argine", ha puntualizzato.

Un vertice di Governo? "Sì, io sono qua oggi, domani, dopodomani", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa al Viminale.

I dossier che fanno "tremare" il governo

All'indomani del voto europeo, che ha ribaltato gli equilibri di forza, la tenuta del governo M5s-Lega si misurerà su alcuni dossier 'caldi' che rischiano di mettere a dura prova la gia' difficile convivenza tra i due partiti. Matteo Salvini ha indicato le sue priorità: sicurezza, riduzione delle tasse (a partire dalla flat tax), Tav (il dossier più "esplosivo") e grandi opere bloccate, Autonomia. Sullo sfondo lo spettro di una manovra da oltre 30 miliardi che l'Italia sarà chiamata a mettere in campo in autunno e che parte già con una pesante posta: 23 miliardi di clausole di salvaguardia da disinnescare, principalmente legati all'aumento dell'Iva.

Ma se il no all'aumento delle tasse è uno dei punti fermi nell'alleanza tra M5s e Lega, il rispetto dei vincoli europei, e di quel famoso tetto del 3% del deficit, rischia di far saltare il 'patto' tra i due soci di maggioranza. A complicare lo scenario potrebbe essere l'imminente arrivo della lettera con la quale la Commissione europea chiederà spiegazioni sull'aumento del nostro debito pubblico. Primo passo per l'apertura di una procedura d'infrazione.

La partita post elettorale si aprirà già in settimana con la ripresa dell'esame dei due provvedimenti rimasti in stand-by in Parlamento: il decreto Sblocca cantieri che approderà in Aula al Senato e il dl Crescita che proseguirà l'iter nelle commissioni alla Camera. Un Cdm potrebbe essere convocato in settimana per affrontare gli altri dossier rimasti in sospeso: il decreto Sicurezza bis e l'Autonomia, altro punto caro alla Lega sul quale i 5S hanno finora frenato.