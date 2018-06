L'Ue in crisi Europee, Macron lavora a piattaforma comune con Renzi e Ciudadanos In vista del voto del maggio 2019

La République En Marche! (Lrem), il partito del presidente francese Emmanuel Macron, lavora a una piattaforma comune con altri partiti europei per presentarsi insieme alle elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo, il 26 maggio 2019.L'annuncio è stato fatto da Christophe Castaner, delegato nazionale di Lrem, dopo una riunione a Madrid con José Manuel Villegas, segretario generale di Ciudadanos, nella sede del partito. Castaner ha spiegato che la settimana scorsa ha avuto un colloquio telefonico a tre con Albert Rivera e Sandro Gozi, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Renzi.L'obiettivo, riferisce il quotidiano spagnolo 'El Pais', è uscire "dall'asse destra/sinistra" a favore di "un confronto tra progressisti/populisti", allo scopo di "salvare l'Europa". Non si tratta di riformare "in maniera superficiale" l'Unione ma di farlo "in profondità", ha aggiunto Castaner, perché "quello che attraversa oggi l'Europa mostra la fragilità di tutto quello che abbiamo dato per scontato".La piattaforma punta a uscire "dai vecchi partiti politici" e, pertanto, potrebbe contemplare la creazione di un gruppo nuovo nel Parlamento a Strasburgo: "Dobbiamo evitare di chiuderci in un gruppo già strutturato", ha proseguito Castaner, in riferimento ai liberali riuniti nell'Alde (l'Alleanza dei Liberali e Democratici europei), che comprende ora Ciudadanos.Fonti di Ciudadanos hanno precisato che potrebbe esserci un'unica candidatura a livello europeo o ognuno presentarsi con la propria sigla, nell'ambito della piattaforma, che dopo potrebbe creare un gruppo proprio al Parlamento europeo.